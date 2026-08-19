Россиянам объяснили, как себя вести при встрече с медведем
Эксперты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям объяснили, как правильно вести себя при встрече с медведем. Их слова приводит РИА Новости.
В организации отметили, что главное — не паниковать и не пытаться убежать, так как хищник быстрее человека, и скрыться от него вряд ли получится. Вместо этого специалисты рекомендуют медленно отступать, не подходя к зверю, и избегать зрительного контакта. Также нельзя пытаться кормить животное или фотографировать его. Если хищник все же замечает человека и продолжает приближаться, можно попытаться отпугнуть его громким голосом и резкими звуками.
Особую осторожность следует проявлять при встрече с медвежатами — их мать может находиться рядом и воспринять приближение как угрозу. В случае нападения нужно упасть на землю, свернуться калачиком, прикрыть голову и шею и замереть, пока зверь не уйдет. Если атака продолжится, то придется защищаться любыми доступными способами.
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