Россиянам объяснили, как себя вести при встрече с медведем

19 августа 2026, 19:22

РИА Новости: при встрече с медведем нельзя паниковать и убегать

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Эксперты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям объяснили, как правильно вести себя при встрече с медведем. Их слова приводит РИА Новости.