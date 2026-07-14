Россиянам объяснили, как вычислить Wi-Fi-вора

14 июля 2026, 18:09

Киберэксперт Вакулин: большинство роутеров дают смотреть список устройств

Фото: istockphoto/simpson33

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин дал рекомендации по выбору, настройке и защите домашнего Wi-Fi-роутера. Об этом стало известно 14 июля.





В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что эффективность сигнала напрямую зависит от места установки устройства. Роутер следует размещать в центре помещения, на возвышении, в открытом пространстве, избегая шкафов, углов и соседства с крупной бытовой техникой.



Как выбрать роутер в зависимости от площади



По словам Вакулина, главная ошибка пользователей — экономия на устройстве. Специалист назвал оптимальные ценовые категории для разных типов жилья:





Для однокомнатной квартиры — не стоит приобретать роутеры за 800-900 рублей, так как они часто не выдерживают нагрузки. Рекомендуемый бюджет — 1500-2000 рублей, что обеспечит стабильную работу на скорости до 100 Мбит/с.

Для двух и более комнат — потребуются модели в диапазоне 3000-4000 рублей, чтобы избежать просадок пинга и сохранить стабильную скорость.

Для частного дома (от четырех комнат) — с учетом большой площади и толстых стен необходимо мощное устройство стоимостью от 7000 рублей.