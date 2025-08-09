Аферисты выманивают коды Госуслуг под видом помощи в эмиграции из РФ

09 августа 2025, 04:15

Мошенники крадут данные россиян через поддельные услуги по переезду

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники, представляясь юристами, предлагают россиянам помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения ВНЖ в других странах, чтобы выманить СМС-коды от Госуслуг и похитить личные данные.