Аферисты выманивают коды Госуслуг под видом помощи в эмиграции из РФ
Мошенники, представляясь юристами, предлагают россиянам помощь в оформлении документов для переезда из РФ и получения ВНЖ в других странах, чтобы выманить СМС-коды от Госуслуг и похитить личные данные.
РИА Новости выяснило, что злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников юридических служб. Аферист уточняет, не оставлял ли человек заявку на оформление документов для эмиграции, затем предлагает на выбор несколько государств, включая европейские.
После получения согласия жертвы на проверку возможности переезда мошенник просит назвать код из СМС, пришедшего от портала Госуслуг.
Таким образом злоумышленник получает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации гражданина.
