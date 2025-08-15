На Камчатке раскрыли зверское убийство супружеской пары 22-летней давности
Прокуратура Камчатки направила в суд дело об убийстве супружеской пары в 2003 году
Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, которое случилось в 2003 году в отдаленном селе региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.
По данным следствия, в августе 2003 года в селе Пахачи Олюторского района 46-летний житель Краснодарского края узнал о состоятельной супружеской паре и прибыл к ним, представившись покупателем икры.
«Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они скончались», — пояснили в прокуратуре.
После совершения убийства злоумышленник похитил крупную сумму денег и поджег дом с целью сокрытия следов преступления.
«Уголовное дело об убийстве 22-летней давности направлено в суд. В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края», — цитирует информацию следствия РИА Новости.Дело будет рассматриваться Камчатским краевым судом. Несмотря на то, что фигурант не признает свою вину, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.