На Камчатке раскрыли зверское убийство супружеской пары 22-летней давности

15 августа 2025, 05:06

Прокуратура Камчатки направила в суд дело об убийстве супружеской пары в 2003 году

Фото: iStock/tiero

Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, которое случилось в 2003 году в отдаленном селе региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.





По данным следствия, в августе 2003 года в селе Пахачи Олюторского района 46-летний житель Краснодарского края узнал о состоятельной супружеской паре и прибыл к ним, представившись покупателем икры.





«Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они скончались», — пояснили в прокуратуре.

«Уголовное дело об убийстве 22-летней давности направлено в суд. В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края», — цитирует информацию следствия РИА Новости.