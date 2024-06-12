Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что за последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. Об этом пишет РБК.
По словам Горина, организация фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки. Он отметил, что число изыманий документов достигло своего пика в мае и июне этого года.
Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что ранее туристов с паспортами, в которых присутствуют несоответствия, все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.
Ранее представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные.
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Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что ранее туристов с паспортами, в которых присутствуют несоответствия, все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.
Ранее представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные.
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Екатерина Коршунова