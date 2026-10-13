Россиянам объяснили, можно ли отозвать заявление об увольнении, написанное под давлением
Угрозы, давление и обещание «уволить по статье» — так работодатели порой вынуждают писать заявление «по собственному желанию». Кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС Екатерина Кудряшова рассказала, как оспорить такое увольнение.
По словам специалиста, заявление об увольнении должно исходить от желания самого работника, а не быть навязанным начальником. Если работодатель принуждает сотрудника написать такой документ, используя угрозы, психологическое давление, создание невыносимых условий или обещание увольнения по статье без законных оснований, такое увольнение может быть оспорено в суде, передают argumenti.ru.
Формально доказывать, что заявление написано не по собственной воле, должен сам работник. Однако подпись на документе не является решающим фактором: суд тщательно проверяет, действительно ли человек имел желание уволиться.
Наиболее эффективно не одно доказательство, а их комбинация: переписка, аудиозаписи разговоров, показания свидетелей, проекты заявления, подготовленные работодателем, и жалобы в трудовую инспекцию. Сразу после подписания документа Кудряшова рекомендует направить письмо, в котором указывается, что заявление было написано под давлением, и работник не намерен увольняться, прося считать его отозванным.
Если процесс увольнения ещё не завершён, заявление следует отозвать как можно скорее, так как статья 80 Трудового кодекса РФ позволяет это до истечения срока предупреждения. Отзыв лучше всего отправить через канцелярию с отметкой на копии, заказным письмом или через официальную почту. Если приказ уже издан, спор переносится в суд, и на обращение даётся месяц.
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