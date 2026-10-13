Россиянам объяснили, можно ли отозвать заявление об увольнении, написанное под давлением

13 октября 2026, 17:23

Юрист Кудряшова напомнила о праве отозвать заявление об увольнении

Фото: iStock/BernardaSv

Угрозы, давление и обещание «уволить по статье» — так работодатели порой вынуждают писать заявление «по собственному желанию». Кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС Екатерина Кудряшова рассказала, как оспорить такое увольнение.