Трое рыбаков пропали после опрокидывания катера на Камчатке
На Камчатке в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя рыбаками. В настоящий момент спасатели продолжают их поиски, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл между островом Старичков и мысом Опасным. Один из находившихся на борту мужчин успел связаться с женой по радиостанции и рассказать о случившемся. Друзья пропавших отправились на поиски, но обнаружить рыбаков не сумели. Тогда они обратились в экстренные службы.
К месту происшествия уже вылетел вертолёт Ми-8 и вышел буксир Морской спасательной службы. Начались серьезные спасательные мероприятия.
Ранее «Радио 1» передавало, что появилась новая информация о российском туристе Сергее Тремасове, которого обнаружили мёртвым в турецкой Анталье. Местные врачи не оказали ему своевременную помощь — незадолго до смерти 51-летний мужчина жаловался на сильную боль в груди, но ему отказали в госпитализации.
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