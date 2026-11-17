Россиянам объяснили, нормально ли спать до полудня
Для взрослого человека ориентиром обычно считают около 7–9 часов сна в сутки, но универсальной цифры для всех нет. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.
По его словам, если человек спит 10 часов, просыпается сам, чувствует себя бодрым и не испытывает сонливости днём, это ещё не признак болезни. Такой сон может быть нормой после недосыпа, интенсивной физической или эмоциональной нагрузки.
Поздний подъём до 10–12 часов не всегда указывает на избыток сна. Часто проблема в смещённом режиме: человек поздно ложится, его сон становится нерегулярным, и проснуться вовремя утром трудно. Другой вариант — сон может быть длинным, но некачественным: например, его нарушают храп и остановки дыхания, из-за чего мозг часто «просыпается» ненадолго, отметил Новиков.
Особое внимание следует обратить на сильную дневную сонливость, трудности с пробуждением, регулярные утренние головные боли, громкий храп с остановками дыхания, внезапные засыпания днём, заметное снижение памяти и концентрации. Если длительный сон сопровождается сильным ухудшением самочувствия или появился без видимой причины, рекомендуется обратиться к сомнологу или неврологу, заключил врач.
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