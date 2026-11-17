17 ноября 2026, 19:35

Сомнолог Новиков: сон до полудня не всегда говорит о болезни

Фото: iStock/Drazen Zigic

Для взрослого человека ориентиром обычно считают около 7–9 часов сна в сутки, но универсальной цифры для всех нет. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.