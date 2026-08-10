В Китае из-за мощного тайфуна отменили множество рейсов и эвакуировали около миллиона человек
В Китае из-за мощного тайфуна эвакуировали около миллиона человек. Об этом сообщает Euronews.
Опасная стихия, получившая название «Долфин», привела к отмене более тысячи авиарейсов и введению высшего уровня чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали свыше 900 тысяч жителей из Вэньчжоу и открыли для них более тысячи временных убежищ. В двух главных аэропортах Шанхая отменили примерно 1400 рейсов, ещё 270 – в аэропорту Ханчжоу.
По данным Национального метеорологического управления КНР, тайфун вышел на сушу у города Юйхуань в провинции Чжэцзян вчера около 17:30 по местному времени. Скорость ветра в центре циклона превышала 150 километров в час. Отмечалось, что в центральной и восточной частях провинции ожидается до 500 миллиметров осадков.
8 августа «Радио 1» передавало, что ранним утром на озере под Хабаровском образовался мощный смерч, вызвав восторг у очевидцев. Многие водители специально останавливались, чтобы заснять впечатляющее «торнадо».
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