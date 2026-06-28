Полиция Берлина использовала водомёты для охлаждения горожан в рекордную жару

28 июня 2026, 01:00

Tagesspiegel: Берлинская полиция применила водометы для охлаждения жителей и туристов

Фото: iStock/Cristian Martin

В Берлине полиция использовала водомёты, чтобы помочь жителям и туристам справиться с аномальной жарой. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.





Две специальные машины начали курсировать по городу в субботу. Сначала они остановились у Бранденбургских ворот, где израсходовали два резервуара по девять тысяч литров каждый. После дозаправки технику перенаправили на Потсдамскую площадь. Таким образом власти решили облегчить самочувствие людей в условиях сильного зноя.



Отмечается, что вчера в столице Германии специалисты зафиксировали новый температурный рекорд. Предварительно, на метеостанции в районе Темпельхоф воздух прогрелся до 39,9 градуса Цельсия. Это на один градус выше предыдущего максимума, установленного летом 2015 года. Также от аномальной жары страдает Франция.



Вчера «Радио 1» передавало, что в Германии два пожилых мужчины спрыгнули с лодки в озеро, желая охладиться, но не сумели вынырнуть обратно на поверхность. К поискам пропавших привлекли пожарных, вертолёты, служебных собак и гидролокаторы.