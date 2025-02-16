Стратегия на крайний случай? Киев «готов» поставлять яйца в США в обмен на поддержку

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Украина рассматривает возможность поставок яиц в США на фоне дефицита продукции в американских магазинах ради шанса на поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника, подчеркивая «шутливый» характер предложения.
По данным издания, Киев осведомлен о резком росте цен на яйца в США, вызванном вспышкой птичьего гриппа, и готов помочь, учитывая потенциальную выгоду для себя.
Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.
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«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет The Washington Post.Согласно данным Минсельхоза США, оптовая цена на яйца превысила $7 за дюжину. Financial Times уже отмечала, что нынешний кризис — крупнейший за последние годы.
Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.
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Мария Моисеева