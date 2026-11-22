В Ленобласти легковой автомобиль сбил школьника на питбайке
В Ленинградской области легковой автомобиль сбил подростка, который ехал на питбайке. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры ДТП.
По предварительной информации, авария произошла возле деревни Калгановка. Водитель седана врезался в школьника — удар оказался настолько сильным, что юношу отбросило на несколько метров.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Сведений о состоянии пострадавшего подростка пока нет, точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Забайкалье двое пьяных мужчин избили несовершеннолетнего и забрали его машину стоимостью 800 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: