Россиянам ответили, как уберечь машину от жары летом

03 августа 2026, 16:45

Автоэксперт Сумароков: лучшая защита авто от жары летом — парковка в тени

Фото: istockphoto/Nickolya

Летнее солнце способно нагреть кузов автомобиля до 70 градусов, а воздух в салоне — до 60. Автоэксперты рассказали о способах защиты транспорта и здоровья водителей в знойную погоду.





Самым эффективным решением эксперты называют правильную парковку, пишут argumenti.ru. Тень от зданий или навес значительно снижают нагрев салона, если автомобиль не находится под прямыми солнечными лучами. Для сохранения лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать защитные чехлы и наносить полимерные составы, отражающие солнечную энергию. В салоне помогут светоотражающие экраны и шторки, которые отбивают до 80% энергии, а атермальная тонировка задерживает ультрафиолет. Светлые чехлы на сиденьях также уменьшают нагрев.



Автоэксперт и блогер Азат Булатов поделился личным опытом. Перед поездкой он советует открыть все двери и окна и проветривать салон несколько минут, чтобы избежать теплового удара.





«Я в своём автомобиле на время парковки устанавливаю фольгированную шторку на ветровое стекло, а также магнитные сетчатые шторки — на передние боковые окна. А сзади у меня — тонировка. Такое сочетание позволяет снизить нагрев салона, если машина долго стоит под солнцем», — сказал спикер.

«Лучше всего охлаждать запястья, но за рулём это обычно сложнее сделать. В таких случаях можно обернуть их холодной тканью», — сказал собеседник.