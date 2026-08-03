Россиянам ответили, как уберечь машину от жары летом
Летнее солнце способно нагреть кузов автомобиля до 70 градусов, а воздух в салоне — до 60. Автоэксперты рассказали о способах защиты транспорта и здоровья водителей в знойную погоду.
Самым эффективным решением эксперты называют правильную парковку, пишут argumenti.ru. Тень от зданий или навес значительно снижают нагрев салона, если автомобиль не находится под прямыми солнечными лучами. Для сохранения лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать защитные чехлы и наносить полимерные составы, отражающие солнечную энергию. В салоне помогут светоотражающие экраны и шторки, которые отбивают до 80% энергии, а атермальная тонировка задерживает ультрафиолет. Светлые чехлы на сиденьях также уменьшают нагрев.
Автоэксперт и блогер Азат Булатов поделился личным опытом. Перед поездкой он советует открыть все двери и окна и проветривать салон несколько минут, чтобы избежать теплового удара.
«Я в своём автомобиле на время парковки устанавливаю фольгированную шторку на ветровое стекло, а также магнитные сетчатые шторки — на передние боковые окна. А сзади у меня — тонировка. Такое сочетание позволяет снизить нагрев салона, если машина долго стоит под солнцем», — сказал спикер.
Эксперт Евгений Сумароков добавил, что в случае поломки кондиционера в пробке единственный выход — держать окна открытыми и регулировать потоки воздуха, чтобы не простудиться. Он дал несколько нестандартных советов: водителю стоит иметь при себе запас холодной воды, а при плохом самочувствии прикладывать смоченный платок к волосам и ушам.
«Лучше всего охлаждать запястья, но за рулём это обычно сложнее сделать. В таких случаях можно обернуть их холодной тканью», — сказал собеседник.Выручить может и небольшой вентилятор на приборной панели, а некоторые умельцы приспосабливают контейнеры со льдом и вентилятор, который обдувает лёд, направляя охлаждённый воздух в салон. Эксперт также напомнил о простом правиле физики: белые автомобили отражают свет и сохраняют прохладу лучше тёмных. Если парковки в тени нет, можно накрыть машину светлым брезентом или специальным чехлом. Перед летним сезоном стоит проверить систему охлаждения, уровень антифриза и моторного масла, а бак заправлять не полностью — топливо расширяется при нагреве.