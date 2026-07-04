Россиянам перечислили последствия купания в запрещённых местах

04 июля 2026, 14:00

Юрист Печников: игнорирование таблички у водоёма грозит штрафом

Фото: Istock/Andrei Metelev

Юрист и президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников разъяснил последствия купания в запрещённых местах. Он подчеркнул, что игнорировать предупреждающие знаки у воды не стоит.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что конкретные санкции устанавливают регионы, а с 16 лет человек отвечает за все свои действия самостоятельно.



Если нарушитель младше, меры применят к родителям. По словам эксперта, дополнительные риски возникают при нарушениях в водоохранных зонах — за это тоже предусмотрены отдельные санкции.

«Купание в состоянии алкогольного опьянения может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, особенно если поведение создало угрозу для окружающих. Кроме того, купание топлес или нагишом может подпадать под статью о мелком хулиганстве», — заявил юрист.