SHOT: В Ярославле обломки рухнувшего дрона повредили магазин и жилой дом

28 марта 2026, 03:52

В Ярославле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали рядом с жилым домом. Предварительно, повреждения получила пристройка с магазином «Магнит». Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.





Отмечается, что местные жители слышали около десяти взрывов, в небе работала система ПВО. Над одним из районов города поднялся густой дым. Предварительно, ударной волной от падения дрона выбило стёкла в многоэтажке на юге Ярославля. Люди сообщают, что видят пожар со стороны магазина «Магнит».



Губернатор региона Михаил Евраев объявил угрозу атаки БПЛА в еще 03:18 (мск) и призвал жителей укрыться в безопасных местах. По его словам, в помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, также следует отойти от окон.





«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — написал Евраев в своем Telegram-канале.