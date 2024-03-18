Россиянам подсказали идеальное блюдо для Великого поста

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Во время Великого поста важно следить за разнообразным и вкусным рационом, считает диетолог Наталья Попова. Она поделилась идеальным постным блюдом в беседе с aif.ru.
Попова порекомендовала приготовить баклажаны, запеченные на кокосовом молоке. По ее мнению, в качестве растительной альтернативы обычному молоку можно использовать не только кокосовое, но и овсяное или миндальное. Другим вкусным вариантом, по мнению диетолога, станут корейские сливки, приготовленные на основе кукурузной патоки.
Кроме того, Попова советует включать в рацион поста больше авокадо, который, хоть и является фруктом, содержит много полиненасыщенных кислот, не уступающих рыбьим.
Еще одним советом диетолога является посещение врача для проверки общего состояния организма и, при необходимости, получения рекомендаций по применению поливитаминных комплексов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
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Кроме того, Попова советует включать в рацион поста больше авокадо, который, хоть и является фруктом, содержит много полиненасыщенных кислот, не уступающих рыбьим.
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Артем Кузьмин