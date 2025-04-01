Россиянам посоветовали самые выгодные места для отдыха летом

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Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина назвала россиянам самые выгодные направления для отдыха летом. Одним из лучших мест для экономного, но приятного путешествия она назвала Турцию, беседуя с «Лентой.ру».
Турция привлекает туристов широкой отельной базой и разнообразием номеров. Например, тур на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в первой половине июня в четырехзвездочный отель на «все включено» можно забронировать от 107 тысяч рублей, а в пятизвездочный — от 126 600 рублей.
За похожую цену можно отправиться путешествовать на Хайнань. Там развита туристическая инфраструктура, есть множество отелей, живописные места, развлечения и белоснежные пляжи с просторной береговой линией. Однако в июле можно столкнуться с недолгими дождями и сильными волнами.
Желая насладиться пляжным отдыхом, можно также рассмотреть путешествие в Египет, указала туроператор. Такая поездка обойдется примерно на 10-15 тысяч дороже. Хотя летом в Египте очень жарко, и нужно не забывать использовать солнцезащитные средства.
Также в рамках ограниченного бюджета можно отправиться в Таиланд или на остров Самуи. Расценки здесь будут близки к поездке в Египет.
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За похожую цену можно отправиться путешествовать на Хайнань. Там развита туристическая инфраструктура, есть множество отелей, живописные места, развлечения и белоснежные пляжи с просторной береговой линией. Однако в июле можно столкнуться с недолгими дождями и сильными волнами.
Желая насладиться пляжным отдыхом, можно также рассмотреть путешествие в Египет, указала туроператор. Такая поездка обойдется примерно на 10-15 тысяч дороже. Хотя летом в Египте очень жарко, и нужно не забывать использовать солнцезащитные средства.
Также в рамках ограниченного бюджета можно отправиться в Таиланд или на остров Самуи. Расценки здесь будут близки к поездке в Египет.
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Мария Моисеева