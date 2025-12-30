Достижения.рф

Россиянам посоветовали выйти на работу на следующий день после празднования Нового года

Фото: iStock/JackF

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам вернуться к работе уже второго января. Своим мнением он поделился, беседуя с РИА Новости.



Онищенко считает, что лучше всего 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, хорошо выспаться и 2 января снова быть на работе.

Также он рекомендовал гражданам РФ проводить праздники дома, отказавшись от зарубежных поездок, поскольку такие путешествия сопровождаются высоким риском заболеть и надолго выбиться из рабочей колеи.

Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся двенадцать дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Мария Моисеева

