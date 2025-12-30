Россиянам посоветовали выйти на работу на следующий день после празднования Нового года

30 декабря 2025, 05:31

Онищенко призвал россиян встретить Новый год и выйти на работу уже 2 января

Фото: iStock/JackF

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам вернуться к работе уже второго января. Своим мнением он поделился, беседуя с РИА Новости.