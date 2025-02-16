Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности

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Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рекомендовал пользователям временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его комментарий.
Брешь в системе безопасности мессенджера позволяет вредоносным программам проникать на устройства, однако, по словам Раевского, такие атаки носят выборочный характер и обычно нацелены на лиц с ценной информацией.
Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
«Можно удалить просто WhatsApp* со своего устройства и некоторое время им не пользоваться. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что вот эти вот уязвимости нулевого дня...», — предостерег он.Раевский уточнил, что «уязвимости нулевого дня», используемые для взлома, стоят миллионы долларов, поэтому массовое мошенничество с их помощью маловероятно. Он также отметил, что подобные риски существуют во всех популярных приложениях, и их устранение зависит от своевременных обновлений разработчиков.
Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева