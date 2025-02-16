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Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности

Эксперт по кибербезопасности Раевский посоветовал временно удалить WhatsApp*
Фото: iStock/:tadamichi

Фото: iStock/:tadamichi

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рекомендовал пользователям временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его комментарий.
Брешь в системе безопасности мессенджера позволяет вредоносным программам проникать на устройства, однако, по словам Раевского, такие атаки носят выборочный характер и обычно нацелены на лиц с ценной информацией.

«Можно удалить просто WhatsApp* со своего устройства и некоторое время им не пользоваться. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что вот эти вот уязвимости нулевого дня...», — предостерег он.
Раевский уточнил, что «уязвимости нулевого дня», используемые для взлома, стоят миллионы долларов, поэтому массовое мошенничество с их помощью маловероятно. Он также отметил, что подобные риски существуют во всех популярных приложениях, и их устранение зависит от своевременных обновлений разработчиков.

Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
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В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав собрался изменить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение
16 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Минздрав России подготовил проект обновленного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», — говорится в сообщении.
Подробную информацию можно получить на сайте «regulation.gov.ru».

В проекте уточнены правила вынесения заключений по результатам медицинского освидетельствования, а также его проведения. Изменения затронут процедуры для лиц, которым требовалась экстренная помощь, например, пострадавшим в ДТП.

Пересмотрен список наркотических и психотропных веществ с учетом текущей структуры наркопотребления в стране.

Кроме того, министерство конкретизировало условия получения добровольного согласия на процедуру и основания для отказа от ее проведения.

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«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который писал о борьбе с раком
16 февраля 2025, 01:05

Никита Горбунов (Фото: Telegram @NGGORBUNOV)

16-летний блогер из Тюмени Никита Горбунов, чья отчаянная борьба с раком стала символом мужества для его подписчиков, ушел из жизни в минувшие выходные. О потере сообщила его семья в соцсетях 15 февраля.
«15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его. Помним, любим, скорбим...», — объявили подписчикам в блоге.
Юный танцор, блиставший на сцене с командой Mafia Junior, вёл откровенный онлайн-дневник о борьбе с онкологией, где смешивал боль химиотерапии с шутками и улыбками, а падения от слабости — с мечтами о будущем. Он писал о добром, светлом, без стыда показывал фото с трудностями.

Последние посты, выложенные за дни до смерти, показывает, что юноша старался держать оптимистичный настрой.

«Ну, наша неделя снова началась с больницы! Предварительно ехали на два дня прокапать тромбоциты, заодно гемоглобин приподнять. Но после вчерашнего переливания они упали только ниже. Сегодня капали повторно. Ждем, что скажут завтра», — делился Горбунов.
Но «завтра» для Никиты так и не наступило.

Всего через два месяца Никите исполнилось бы 17 — возраст, до которого он мечтал дотянуть, несмотря на острый лимфобластный лейкоз. Этим заболеванием крови и костного мозга страдают преимущественно дети.

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Рейд против наркотиков провел полицейский в костюме капибары в Перу
15 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/tane-mahuta

Антинаркотический рейд в костюме капибары провел полицейский в Перу. Об этом пишет ТАСС.
По информации журналистов, силовик задерживал наркодилера в районе Лурин. Злоумышленника взяли с поличным, когда тот открыл дверь. Полицейские обнаружили у наркоторговца 1.7 тысячи доз марихуаны и кокаина.

Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.

Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».

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#полиция
#наркотики
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Юрист рассказал о новом виде мошенничества
Юрист Виноградов: аферисты могут использовать СНИЛС россиян для своих целей
15 февраля 2025, 11:28

Фото: istockphoto/Diy13

СНИЛС россиян могут использовать мошенники, чтобы оформлять на своих жертв банковские кредиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал декан правового факультета Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что аферисты способны своровать профиль на Госуслугах, меняя в нем данные, чтобы получать налоговые вычеты и социальные выплаты.

Помимо всего прочего, злоумышленники могут зарегистрировать аккаунт и электронный кошелек в финансовых учреждениях.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — пояснил Вадим Виноградов.

Накануне стало известно, что мошенники используют многоуровневую схему с «сотрудниками госструктур».

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День Симеона и Анны 16 февраля: почему в этот день нельзя делать перестановку и брать деньги в долг, народные приметы
15 февраля 2025, 10:41

Фото:iStock/vik898

16 февраля в народном календаре отмечается день Починки, связанный с подготовкой к весне после завершения зимних работ. Православные верующие в этот день вспоминают праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, первых признавших Христа как Спасителя.
Об особенностях и традициях, связанных с этим днем, читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото:iStock/serfeo

Симеон Богоприимец был не только праведным человеком, но и учёным, который занимался переводом Священного Писания. По преданию, египетский царь Птолемей II в III веке до нашей эры поручил ему перевести тексты с еврейского на греческий язык. Во время работы над книгой пророка Исайи Симеон наткнулся на строку: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Убедившись в значимости этих слов, он задумался о возможной ошибке в тексте и намеревался заменить «Деву» на «Жену». Однако ему явился ангел, который остановил его и предсказал, что Симеон не умрёт, пока не увидит Спасителя.

События праздника происходят на сороковой день после Рождества Христова. В этот день Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в храм для исполнения закона Моисеева. В храме находился Симеон, который, почувствовав присутствие Мессии, взял Его на руки и произнёс слова благословения. Его слова стали символом радости и надежды для всего человечества.

Тогда же в храме также находилась Анна Пророчица — вдова, которая прожила 84 года в молитвах и постах. Она была известна своей благочестивой жизнью и ожиданием прихода Мессии. Когда Анна увидела Симеона с младенцем Иисусом, она подошла к ним и провозгласила о появлении Спасителя. Её свидетельство подтвердило пророчество и стало важным моментом в истории христианства.

Праздник Симеона и Анны олицетворяет собой встречу двух заветов — Ветхого и Нового. Он служит напоминанием о том, как важно сохранять надежду и веру в то, что Божьи обещания будут исполнены. Этот день также служит напоминанием о том, что каждый человек может стать свидетелем Божьей благодати, если будет жить в праведности и вере.

Приметы на 16 февраля


Фото:iStock/NataliaSokko

  • Воробьи громко чирикают — к скорой весне.
  • Лес шумит — оттепель на пороге.
  • Снегопад валит — жди дождливого лета.
  • Кошки спят дольше обычного — к жаркому лету. Скребут пол — метель на носу.
  • Ветер свищет — оттепель не за горами. Иней на деревьях — холода вернутся.

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Что можно делать день в Починки


Фото:iStock/rustamank

Праздник Починок, отмечаемый в период между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, символизирует переход от зимы к весне. Это время, когда природа начинает пробуждаться, и люди готовятся к новому сельскохозяйственному сезону. Само название праздника происходит от слова «починка», что отражает его основную традицию — подготовку лошадиной сбруи к работе на полях.

  • В день Починки можно посетить церковь и помолиться святым Симеону и Анне о здоровье детей, чтобы получить благословение и защиту для своих близких.
  • Уборка, особенно на чердаках и в погребах, поможет навести порядок в доме и освободить пространство, что способствует улучшению энергетики.
  • Попробуйте починить вещи или отнесите их в мастерскую, чтобы вернуть им прежнюю ценность и избежать лишних затрат на новые покупки.
  • Покупка новых предметов интерьера привлечет удачу и обновит атмосферу в доме.
  • Также этот день будет удачным для нового хобби, которое может стать источником дохода.


Что нельзя делать в этот день


Фото:iStock/EduardSV

Не стоит долго спать, лениться и откладывать дела на потом. Безделье считается плохой приметой, так как оно может привести к неудачам в хозяйстве и ухудшению общего благосостояния.

Избегайте надевать одежду черного цвета. Считается, что такая одежда может навлечь на семью беду и горе.

Не одалживайте деньги и не подбирайте потерянные кем-то монеты. Это может привести к финансовым проблемам и неприятностям, которые затруднят ваше материальное положение.

Старайтесь избегать ссор, особенно между влюблёнными. Ссоры могут вызвать затяжные конфликты и негативно повлиять на отношения, создавая напряжённую атмосферу на следующий год.

Не делайте перестановку в доме. Изменение обстановки может привести к суматохе и беспорядку в жизни домочадцев, а также потревожить домового, который может начать пакостить жильцам.


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