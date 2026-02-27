Застрявшую на льдине в Финском заливе группу рыбаков эвакуировали на ледоколе

27 февраля 2026, 00:14

Фото: канал MAX «МЧС Ленинградской области»

Спасатели эвакуировали на ледоколе рыбаков, застрявших на отколовшейся от берега льдине в Финском заливе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России по Ленинградской области.





Первую группу из пяти человек доставили на расстояние 500 метров от берега при помощи воздушного судна, которое не смогло продвинуться дальше из-за образовавшихся торосов. Рыбаки самостоятельно прошли по льду оставшийся путь под контролем спасателей.



Фото: канал MAX «МЧС Ленинградской области» @id7839306722_gos Ещё четырех человек довёз на своей аэролодке рыбак-любитель. Оставшиеся десять человек находились на льдине, которая начала опасно дрейфовать. На помощь направили ледокол — он снял людей и доставил их на сушу.





«Всего со льда Финского залива спасено 19 человек, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении.