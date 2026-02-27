Застрявшую на льдине в Финском заливе группу рыбаков эвакуировали на ледоколе
Спасатели эвакуировали на ледоколе рыбаков, застрявших на отколовшейся от берега льдине в Финском заливе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России по Ленинградской области.
Первую группу из пяти человек доставили на расстояние 500 метров от берега при помощи воздушного судна, которое не смогло продвинуться дальше из-за образовавшихся торосов. Рыбаки самостоятельно прошли по льду оставшийся путь под контролем спасателей.
Ещё четырех человек довёз на своей аэролодке рыбак-любитель. Оставшиеся десять человек находились на льдине, которая начала опасно дрейфовать. На помощь направили ледокол — он снял людей и доставил их на сушу.
«Всего со льда Финского залива спасено 19 человек, пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении.В операции приняли участие 14 спасателей, при этом задейстовалось 9 единиц техники. В пресс-службе МЧС напомнили, что выход на лёд в период неустойчивых температур смертельно опасен.