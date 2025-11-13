Россиянам пригрозили штрафом за вынос старой раковины на мусорку
Крупногабаритные предметы, такие как старая раковина, нельзя выбрасывать в обычные уличные контейнеры.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина, за это грозит административный штраф до трех тысяч рублей.
По его словам, с сентября 2025 года в России действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, которые прямо запрещают помещать в стандартные баки мусор, размеры которого превышают габариты контейнера или когда одна из сторон (длина, ширина или высота) больше 50 сантиметров, поэтому для утилизации раковин и унитазов нужно заказывать специализированный контейнер и оплачивать его вывоз.
