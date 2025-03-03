Россиянам пригрозили штрафом за предпринимательство на дому

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Работать на дому можно при соблюдении санитарных норм, а также норм противопожарной безопасности и других. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юриста Евгению Пешкову.
Таким образом в режиме домашнего офиса можно работать консультантом, репетитором, программистом и даже воспитателем детского сада. Вместе с тем запрещено открывать продуктовые магазины, гостиницу, заниматься медицинской и миссионерской деятельностью.
За несоблюдение санитарных норм нарушителей ждет штраф от 500 до тысячи рублей. За использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, за сопутствующие нарушения, например, за превышение уровня шума, домашние предприниматели заплатят от тысячи до двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что могут запретить в России.
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За несоблюдение санитарных норм нарушителей ждет штраф от 500 до тысячи рублей. За использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, за сопутствующие нарушения, например, за превышение уровня шума, домашние предприниматели заплатят от тысячи до двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что могут запретить в России.
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Никита Кротов