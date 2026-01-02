14-летняя девочка сбежала из дома, спасаясь от насильственного замужества, и умерла

02 января 2026, 04:58

NDTV: В Индии умерла девочка, сбежавшая от насильственного замужества в 14 лет

Фото: iStock/SB Arts Media

В Дели скончалась девочка, которая сбежала из дома после насильственной выдачи замуж. Ребенку на тот момент было всего 14 лет. Информацию о трагическом случае распространил портал NDTV.





Подросток покинула дом в 2024 году после семейной ссоры, однако её родственники не сообщили о пропаже в полицию.



Пострадавшая оказалась на улице и стала выживать, собирая мусор. В конце октября на ребенка обратил внимание прохожий: он заметил, что девочка очень плохо себя чувствует.



