14-летняя девочка сбежала из дома, спасаясь от насильственного замужества, и умерла
NDTV: В Индии умерла девочка, сбежавшая от насильственного замужества в 14 лет
В Дели скончалась девочка, которая сбежала из дома после насильственной выдачи замуж. Ребенку на тот момент было всего 14 лет. Информацию о трагическом случае распространил портал NDTV.
Подросток покинула дом в 2024 году после семейной ссоры, однако её родственники не сообщили о пропаже в полицию.
Пострадавшая оказалась на улице и стала выживать, собирая мусор. В конце октября на ребенка обратил внимание прохожий: он заметил, что девочка очень плохо себя чувствует.
Приехала полиция, несовершеннолетнюю госпитализировали. При поступлении в медучреждение у неё диагностировали крайнее истощение и множество сопутствующих заболеваний.
В больнице девочка объяснила, что родные продали её и насильно выдали замуж за незнакомца из штата Раджастхан. Через некоторое время подросток сумела сбежать и перебралась в другой город.
Несмотря на медицинскую помощь, пострадавшая умерла в середине декабря 2025 года.
По факту инцидента возбуждили уголовное дело. В случае доказательства вины родственникам грозит до десяти лет лишения свободы.