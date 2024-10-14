Специалист Вишневский раскрыл лёгкий метод оптимизации системы смартфона

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Менеджер отдела по мобильному оборудованию Антон Вишневский заявил, что перезагрузка смартфона может способствовать оптимизации работы гаджета.
«Это поможет ускорить его работу, так как за длительное время могут накапливаться фоновые процессы и временные файлы, замедляющие устройство. Регулярная перезагрузка удаляет ненужные данные и оптимизирует систему», — отметил в беседе с RT Вишневский.
Кроме этого, для нормальной работы смартфона он рекомендовал удалять неиспользуемые приложения, чистить память и кэш, обновлять системы операционной системы, оптимизировать подключения, а также не допускать перегрева техники.
А техноэксперт сервиса Сергей Биржевой отметил, что причиной медленной работы компьютера может быть переполненный жёсткий диск. Для того, чтобы исправить это, специалист предложил несколько рекомендаций.
«Удалите ненужные файлы, программы и документы. Используйте программы для очистки диска. Они удаляют временные файлы, кеш браузеров и системные логи. Также можно подключить программы для поиска дубликатов, которые обнаруживают одинаковые файлы и устраняют их», — заявил в беседе с Газета.ру Биржевой.
Кроме этого, можно отключать ненужные программы в автозагрузке, регулярно проверять систему с помощью антивирусных программ, удалять неиспользуемые приложения.
Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что для снижения рисков заражения техники вирусами-троянами следует внимательнее относится ко всем получаемым сообщениям.
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