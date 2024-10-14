Специалист Вишневский раскрыл лёгкий метод оптимизации системы смартфона

«В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В мед.организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тыс. жителей», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.