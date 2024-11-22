Россиянам раскрыли, как продлить срок службы зимних шин

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Специалисты пресс-службы российского производителя шин Ikon Tyres рассказали, что для продления срока службы зимних шин в первую очередь необходимо придерживаться сезонности их эксплуатации.
«Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — пояснили Газете.ру в пресс-службе.
Также важно правильно обкатать шины после их установки, а после использования на отправку на межсезонное хранения они должны быть тщательно очищены и содержаться в сухом, тёмном и проветриваемом месте.
Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявила, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
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