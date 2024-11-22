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Россиянам раскрыли, как продлить срок службы зимних шин

Ikon Tyres: Не нужно использовать зимние шины летом
Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Специалисты пресс-службы российского производителя шин Ikon Tyres рассказали, что для продления срока службы зимних шин в первую очередь необходимо придерживаться сезонности их эксплуатации.
«Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — пояснили Газете.ру в пресс-службе.

Также важно правильно обкатать шины после их установки, а после использования на отправку на межсезонное хранения они должны быть тщательно очищены и содержаться в сухом, тёмном и проветриваемом месте.



Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявила, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#проверки
#шины
#рынок
#авто
#опасность
#машины
Горячева объяснила чрезмерность ввода в детсадах «Основ государственности»
22 ноября 2024, 18:53

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что введение в детских садах курса «Основы государственности» чрезмерно и не нужно.
«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребёнке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность. Гражданская идентичность начинает по-настоящему формироваться в подростковом возрасте. Истинная сопричастность к Родине куётся делами, а не дополнительными дисциплинами», — пояснила парламентарий в беседе с Газета.ру.

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов объяснил необходимость цензурировать стендап-комиков.

«Сфера стендап-комедии часто игнорирует и юрисдикционные, и моральные запреты. Мат в выступлениях стендаперов используется как инструмент привлечения внимания и создания юмористического эффекта. В этом смысле общество стоит перед дилеммой: стать потребителем подобного контента или отвергнуть его из-за несоответствия моральным нормам. Истинная сила слова проявляется не в его грубости, а в способности вдохновлять, учить и созидать», — прокомментировал своё предложение в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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#госдума
#образование
#закон
#общество
#законопроект
#меры
#депутат
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В Ленинском округе очистили два водных объекта
22 ноября 2024, 18:39

Фото: пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова

Завьяловский пруд и реку Гвоздянку вместе с расположенным на её русле Сухановским прудом очистили в Ленинском городском округе, работы провели в рамках областной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Проблема загрязнения водоёмов и прудов становится все более актуальной в связи с экологической обстановкой. Чистка воды прудов и водоёмов от загрязнений является частью обеспечения экологической устойчивости и здоровья населения», — сказала замглавы Ленинского округа Виктории Морозовой.
Водоёмы попали в экологическую программу по итогам народного голосования. В ходе работ там очистили водную гладь, а также провели окос камыша и опиловку прибрежных деревьев.

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#экологическая акция
#водоёмы
#ленинский городской округ
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Психолог Дугенцова раскрыла пользу пет-терапии
Психолог Дугенцова: С помощью пет-терапии человек получает гормоны радости
22 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/Chalabala

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.
«Домашние питомцы позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум, они становятся причиной, по которой человек получает гормоны радости и счастья, с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни. А ещё, при наличии дома «друга» человек перестает испытывать одиночество», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Яушева также заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.

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#психолог
#животные
#питомцы
#человек
#дома
#развитие
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Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание на следующей неделе в Москве
22 ноября 2024, 18:11

Фото: iStock/yulenochekk

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни южный циклон принесёт потепление столице, однако оно продлиться недолго, и уже к следующей неделе Москву ожидает похолодание.
«К среде фон температуры приблизится к климатической норме. Ночные значения составят от -2 до -7°C, а дневные – от -1 до -6°C. Это, можно сказать, начало метеорологической зимы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А в Кузбассе в городе Юрга спасли трёх несовершеннолетних мальчиков, оказавшихся на тонком льду реки Томь. После спасения медицинская помощь детям не понадобилась, однако жителя\м всё равно напомнили о мерах предосторожности в осенне-зимний период, когда на водоёмах устанавливается полноценный ледяной покров.

«Этот случай стал напоминанием о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоёмов в зимний период, особенно в период установления ледового покрова. Лёд может казаться прочным, но он способен разрушиться в любой момент. Спасатели же, как всегда, продемонстрировали свою готовность прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Важно помнить, что безопасность превыше всего», — приводит «Сiбдепо» сообщение Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.

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#реки
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#безопасность
#температура
#лёд
#москва
#погода
#прогноз
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Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта
22 ноября 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Церемонию вручения первых паспортов Российской Федерации провели для семи 14-летних жителей Ленинского городского округа в здании администрации, главный документ ребята получили из рук главы округа Станислава Каторова. Он также вручил юным гражданам подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Получение паспорта — это не только важное событие для ребят, но и момент гордости и уважения, когда они смогли официально стать гражданами Российской Федерации. Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — сказал Станислав Каторов.
Отмечается, что такие мероприятия в администрации округа проводят ежемесячно, принять участие может любой юный житель округа, впервые получающий паспорт РФ.

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#ленинский городской округ
#паспорт
#церемония
#станислав каторов
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«Брат», «Слово пацана», «Жизнь по вызову»: Выяснилось, какой герой нужен российскому зрителю
Кинокритик Голубчиков: криминальная драма — излюбленный киножанр россиян
22 ноября 2024, 17:33

Фото: скриншот из фильма «Брат 2»

Сериалы стали самым востребованным контентом для россиян на ТВ и в онлайн-кинотеатрах, обогнав ток-шоу и информационные программы, следует из исследований Mediascope.
Топ-30 сериалов по поиску возглавил проект «Слово пацана: кровь на асфальте», вторая строчка принадлежит сериалу «Жизнь по вызову», третья — «Волшебный участок», четвертая — «Универ», пятая — «Пацаны».

Кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.

«Мы научились снимать. Естественно, хочется сравнивать наше с зарубежным, ведь только так мы можем понять, на каком мировом уровне находимся. Последнее время у нас доступ к голливудскому и любому зарубежному кино сильно ограничен. Мы нарастили свои технологии, научили специалистов создавать достаточные спецэффекты. Благодаря финансовым вложениям Минкульта в "Фонд кино", мы теперь конкурентоспособны. Как только ушла в массовом порядке зарубежная конкуренция, у наших фильмов и сериалов появилась возможность показать себя, потому что долгое время наш зритель не хотел смотреть российское кино, а сейчас оказалось, что оно очень даже смотрибельно», — сказал эксперт.

Он также рассказал, что некоторые фильмы стали культовыми не сразу, а спустя некоторое время.

«Все говорят про "Брат" и "Брат 2", но это было кино не для всех. Этот фильм сначала не так много собрал. Он стал только со временем культовым. А в 1997 году кинотеатры вообще были закрыты и превращены в автосалоны, поэтому кинопроката не было. Некоторые фильмы сначала выходили на телевидении, а потом их показывали в кинопрокате, но их мало кто видел. Самым кастовым фильмом в двухтысячных стал "Ширли-Мырли"», — поделился критик.

По его словам, самый востребованный российским зрителем киножанр — криминальная драма.

«Сейчас не так много комедий, зато много драмы. "Слово пацана" — криминальная драма, "Жизнь по вызову" — криминальная драма. Фэнтези тоже пошло потихоньку. Этой зимой мы ждем несколько комедий, которые могут собрать хорошую кассу. Мы видим, что уже почти миллиард собрал фильм "Руки вверх" — это музыкальная драма. Музыкальный жанр пошел в кино. Ждем бум биографических картин», — поделился Голубчиков.

Собеседник рассказал, что если в девяностых был главным российским героем — Данила Багров, то сегодня это герой-одиночка, который в результате становится спасителем человечества.

«Если посмотреть на кассовые сборы, то это парень, готовый бороться со вселенским злом. Герой-одиночка, который, может, и ловил чертей, но в результате стал избранным спасителем человечества. История про Иванушку-дурачка», — рассказал главный редактор кинопортала «Зум. Фильм».

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В Дубне готовят к открытию каток на Молодёжной поляне
22 ноября 2024, 17:12

Фото: скриншот из фильма «Брат 2»

Строительство катка ведётся на Молодёжной поляне в Дубне, открыть его планируется уже в декабре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект реализуется при поддержке областного правительства. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он добавил, что на катке будут проводиться праздничные программы.

В настоящее время на будущем катке уже установили холодильное оборудование, завершили сборку бортов и айс-матов, смонтировали здания проката инвентаря.

В администрации отметили, что второй сезонные каток в Дубне будет открыт на стадионе «Волна», в настоящее время его монтируют.

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#дубна
#каток
#максим тихомиров
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Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»
22 ноября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Школу, рассчитанную на 1225 учеников, и детский сад на 155 воспитанников возводят на территории жилого комплекса «Зелёные аллеи» в Ленинском городском округе, ход строительства поверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа и парапета кровли, а также устройство железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность детсада составляет 30%. В школе на данный момент устраивают фундамент и армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — сказал Станислав Каторов.
Он добавил, что новый детский сад должен заработать 1 сентября 2025 год, а школу планируется открыть в первом квартале 2026 года.

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#ленинский городской округ
#станислав каторов
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
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В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа
22 ноября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов вместе с директором кластера группы «Самолёт» Денисом Маркановым провели встречу с жителями дома № 17 в жилом комплексе «Зелёные аллеи», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«На встрече с жителями обсудили дальнейшие шаги по восстановлению фасада здания. Сейчас выполнено около 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — сказал Каторов.
Каторов отметил, что подрядчик ускоряет процесс работы, так как погода позволяет это делать.

«Ремонт фасада планируем завершить к концу этого года — полностью закроем контур. Завершение мелких работ запланировано на январь 2025 года», — сообщил глава округа.
Кроме того, во время встречи активные жители смогли задать волнующие вопросы не только главе округа, но и представителям управляющей компании и профильным заместителям главы.

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#жители
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