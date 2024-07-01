IT-эксперт Ермаков раскрыл, как именно ИИ применяется в медицине

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IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что искусственный интеллект сейчас активно используется во многих областях, в том числе и медицине.
Он отметил, что ИИ помогает врачам более точно и эффективно ставить диагнозы, расшифровывать снимки и даже создавать новые препараты. Однако есть и обратная сторона: новые технологии могут провоцировать нехватку кадров.
До этого сообщалось, что врачи Видновской КБ спасли мужчину с ножевым ранением артерии.
Ранее сообщалось, что спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского.
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«Возникает проблема нехватки кадров, которые одновременно хорошо понимают предметную область применения и имеют представление о проектировании и использовании систем ИИ. ИИ в сфере медицины используется в качестве помощника в постановке диагноза. Искусственный интеллект может распознавать изображения. Специалисты пытаются применять ИИ при создании лекарств», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.
До этого сообщалось, что врачи Видновской КБ спасли мужчину с ножевым ранением артерии.
«Благодаря грамотным действиям медиков амбулатории «Горки Ленинские» мужчина был спасен. Сегодня он находится под амбулаторным наблюдением врачей. Медики амбулаторного звена нацелены на оказание первичной медицинской помощи, экзамен на знание неотложных мероприятий для устранения состояния, угрожающего жизни и здоровью, сдан нашими коллегами», — приводит Общественная Служба Новостей слова заведующего травматологическим отделением больницы Ибрагима Абакарова.
Ранее сообщалось, что спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского.
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Мелисса Тимофеева