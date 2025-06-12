Актриса Татьяна Лютаева показала фото загорелых детей Агнии Дитковските у бассейна

12 июня 2025, 01:02

Татьяна Лютаева (Фото: Instagram* @lyutaeva_tatiana)

Актриса Татьяна Лютаева выложила в личном блоге теплые снимки внуков у бассейна. Агния Дитковските редко публикует кадры со своими детьми, Федором и Никой, однако ее 60-летняя мама делает это чаще.