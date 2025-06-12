Актриса Татьяна Лютаева показала фото загорелых детей Агнии Дитковските у бассейна
Актриса Татьяна Лютаева выложила в личном блоге теплые снимки внуков у бассейна. Агния Дитковските редко публикует кадры со своими детьми, Федором и Никой, однако ее 60-летняя мама делает это чаще.
Ника — дочь Агнии Дитковските, которая воспитывает троих детей. Первенец Фёдор появился на свет в 2014 году от актёра Алексея Чадова, а в 2017 году у Агнии родилась девочка Ника.
Через несколько лет Агния вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко и родила в третий раз. Младшую дочку назвали Аура — ее имя публике раскрыла Татьяна Лютаева, когда поздравляла внучку с днем рождения.
Теперь же звезда «Гардемарины, вперед!» поделилась новыми летними снимками. На одном из них Ника в купальнике в горошек выходит из бассейна с водяным пистолетом, пока Федор стоит рядом, удерживая мяч. На другом снимке внук бодро прыгает в воду, не сдерживая улыбки.
Дети выглядят загорелыми и счастливыми, наслаждаясь отпуском.
Лютаева лаконично подписала фото: «Мои любимые Федор, Ника». Поклонники отметили сходство внуков с семьей, особенно Федора с дедом, и пожелали актрисе и ее любимым здоровья.
В апреле Лютаева также поделилась трогательными моментами из жизни своей внучки, когда поздравляла ту с днем рождения.
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