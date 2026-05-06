Россиянам раскрыли, можно ли умереть от укуса комара или мошки
Биолог Трофимова: укусы мошек вызывают отёки и анафилактический шок
Биолог Ольга Трофимова сообщила, что в России обитают виды комаров и мошек, которые переносят смертельно опасные болезни. По её словам, семейство комаров насчитывает 2800 видов, а в России — более 100.
В беседе с «Газетой.Ru» Трофимова отметила, что самки комаров переносят малярию, лихорадку Денге, жёлтую лихорадку и другие тяжёлые болезни.
«Аллергическая реакция на укус может приобрести системный характер, тогда потребуется срочная медицинская помощь», — предупредила эксперт.Среди 560 видов мошек в России тоже есть опасные. Биолог рассказала: самки выкусывают кусочек кожи, что вызывает сильную боль, припухлость и зуд. Их слюна содержит токсины и провоцирует отёки, гиперемию, жар и тахикардию.
«При множественных укусах возможен анафилактический шок. Если при анафилактическом шоке после укуса комаров или мошки не оказать своевременную медицинскую помощь, возможен в том числе летальный исход», — отметила Трофимова.