Россиянам раскрыли, можно ли умереть от укуса комара или мошки

06 мая 2026, 16:22

Биолог Трофимова: укусы мошек вызывают отёки и анафилактический шок

Биолог Ольга Трофимова сообщила, что в России обитают виды комаров и мошек, которые переносят смертельно опасные болезни. По её словам, семейство комаров насчитывает 2800 видов, а в России — более 100.





В беседе с «Газетой.Ru» Трофимова отметила, что самки комаров переносят малярию, лихорадку Денге, жёлтую лихорадку и другие тяжёлые болезни.

«Аллергическая реакция на укус может приобрести системный характер, тогда потребуется срочная медицинская помощь», — предупредила эксперт.

«При множественных укусах возможен анафилактический шок. Если при анафилактическом шоке после укуса комаров или мошки не оказать своевременную медицинскую помощь, возможен в том числе летальный исход», — отметила Трофимова.