После взрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве возбудили уголовное дело

24 февраля 2026, 02:25

СК возбудил уголовное дело после подрыва машины ДПС на площади Савёловского вокзала

Фото: iStock/Chalabala

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва у Савёловского вокзала в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».





Напомним, что в ночь на 24 февраля злоумышленник привёл в действие взрывное устройство рядом с патрульной машиной. Один инспектор Госавтоинспекции получил смертельные травмы и скончался на месте, двух полицейских с ранениями доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновник происшествия также погиб при взрыве.





«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — говорится в материале.