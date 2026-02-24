После взрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва у Савёловского вокзала в Москве, в результате которого погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».
Напомним, что в ночь на 24 февраля злоумышленник привёл в действие взрывное устройство рядом с патрульной машиной. Один инспектор Госавтоинспекции получил смертельные травмы и скончался на месте, двух полицейских с ранениями доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновник происшествия также погиб при взрыве.
Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
Следователи и криминалисты СК России в настоящий момент осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения. Назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.
