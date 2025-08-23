Челябинка потеряла более 12 млн рублей из-за букета цветов на День рождения

23 августа 2025, 00:57

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

В Челябинске мошенники похитили у местной жительницы более 12 миллионов рублей с помощью схемы по заказу цветов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.





Женщина продиктовала аферистам код из СМС, потому что поверила в слова позвонившего ей незнакомца. Тот начал говорить о доставке букета. Пострадавшая приняла это за подарок от коллег по поводу недавно прошедшего Дня рождения.





«По данному факту в Отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.