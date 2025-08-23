Челябинка потеряла более 12 млн рублей из-за букета цветов на День рождения
В Челябинске мошенники похитили у местной жительницы более 12 миллионов рублей с помощью схемы по заказу цветов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Женщина продиктовала аферистам код из СМС, потому что поверила в слова позвонившего ей незнакомца. Тот начал говорить о доставке букета. Пострадавшая приняла это за подарок от коллег по поводу недавно прошедшего Дня рождения.
Медсестра созналась в совращении 15-летнего пасынка после года в тюрьме
После этого к афере подключились лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что на ее имя оформлена доверенность для помощи недружественному государству. Под предлогом избежания ответственности «за пособничество» мошенники заставили женщину установить мобильное приложение и через банкомат перевести им все средства, включая деньги, одолженные у родственников.
В результате челябинка поддалась панике и лишилась более 12 миллионов рублей.
«По данному факту в Отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.В ГУ МВД России напомнили, что надо всегда быть осторожными при совершении любых финансовых операций. Мошенники выуживают деньги, создавая у жертв ощущение безысходности и «срочности».
Если в какой-то момент разговора или переписки с незнакомцами возникли сомнения в законности происходящего, следует сразу же обратиться в полицию.