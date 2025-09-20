Достижения.рф

Россиянам раскрыли, стоит ли ждать наказания за использование и хранение вейпов

Депутат Госдумы Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов в РФ не будет
Фото: iStock/Benjamin Robinson

Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним, который планирует рассмотреть Госдума, не будет предусматривать ограничений на их хранение и использование. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).



Он пояснил, что целью инициативы не является преследование граждан за наличие у них вейпов. Никто не будет штрафовать или возбуждать уголовные дела за хранение этих устройств.

«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. (...) В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи», — отметил Леонов.
В конце августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в течение ближайших двух месяцев парламент планирует принять законопроект о полном запрете продажи вейпов.

Он напомнил, что инициативы об ограничениях исходили от губернаторов, родителей, педагогов и жителей различных регионов, включая Нижегородскую и Вологодскую области.
Мария Моисеева

