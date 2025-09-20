Россиянам раскрыли, стоит ли ждать наказания за использование и хранение вейпов

20 сентября 2025, 02:48

Депутат Госдумы Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов в РФ не будет

Фото: iStock/Benjamin Robinson

Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним, который планирует рассмотреть Госдума, не будет предусматривать ограничений на их хранение и использование. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).





Он пояснил, что целью инициативы не является преследование граждан за наличие у них вейпов. Никто не будет штрафовать или возбуждать уголовные дела за хранение этих устройств.





«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. (...) В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи», — отметил Леонов.