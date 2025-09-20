В российском регионе из-за дождей случился транспортный коллапс и блэкаут

20 сентября 2025, 02:11

Baza: Сильные дожди в Дагестане вызвали транспортный коллапс и частичный блэкаут

Фото: iStock/amarinchenko

Сильный ливень в Дагестане привел к масштабному транспортному коллапсу и перебоям с электричеством. Оказались затоплены жилые дома, улицы и городские парковки, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.





Местные жители в Махачкале рассказали, что из-за наводнения произошел блэкаут. Половина города осталась без света, интернета и связи, обесточены районы от Кировского до поселка Семендер.



Машины на улице глохнут, пытаясь проехать по затопленным дорогам. Некоторые водители застревают в водных потоках, автомобили других уносит течением. Ситуация усугубляется продолжающимся дождем, который, по прогнозам, продлится как минимум еще сутки.





«МЧС перебрасывает насосные станции и спасателей, но ливень не прекращается. (...) Есть риск схода селей в пригорных районах», — уточняет Telegram-канал Baza.