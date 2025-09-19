Экс-домработница Пугачевой Дороднова потеряла квартиру в Москве из-за мошенников
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась квартиры в московском районе Марьино из-за мошенников. Об афере злоумышленников 85-летняя женщина рассказала изданию NEWS.ru.
По словам потерпевшей, она не сразу поняла, что мошенники присвоили ее однокомнатную квартиру. Дороднова узнала о неприятной ситуации, когда пыталась оплатить ЖКУ.
«Я в шоке. Никогда не пускали в дом чужих людей. Ну, приходили ко мне слесарь с электриком, воду в начале осени на стояке проверяли. У меня всегда все под контролем! (…) Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы», — поделилась она.
Экс-домработница Пугачевой уже подала заявление в полицию и обратилась за помощью к адвокату Елене Калиничевой. Дороднова уверена, что та сумеет вернуть ей жилье через суд.
Пенсионерка подозревает, что к мошенничеству может быть причастен неизвестный парень, который 22 августа целый день находился с ней на связи. Он уверял женщину, что ее могли взломать на портале «Госуслуги» и просил продиктовать ему данные банковских карт.
«Сейчас правда не знаю, куда мне идти… К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять», — рассуждала в беседе с NEWS.ru пострадавшая.
Дороднова надеется разобраться в сложной ситуации и сохранить жилье.
В июле «Радио 1» передавало, как мошенник, представившийся продюсером, обманул мать 10-летней певицы из Москвы. Аферист заявил женщине, что девочка выступит на фестивале в Кремле и получит послание от известной певицы Шакиры.
Для концерта юной певицы «продюсер» запросил у матери 588 тысяч рублей для оплаты проездных билетов и отелей.
