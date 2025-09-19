Экс-домработница Пугачевой Дороднова потеряла квартиру в Москве из-за мошенников

19 сентября 2025, 23:43

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова лишилась квартиры в московском районе Марьино из-за мошенников. Об афере злоумышленников 85-летняя женщина рассказала изданию NEWS.ru.





По словам потерпевшей, она не сразу поняла, что мошенники присвоили ее однокомнатную квартиру. Дороднова узнала о неприятной ситуации, когда пыталась оплатить ЖКУ.





«Я в шоке. Никогда не пускали в дом чужих людей. Ну, приходили ко мне слесарь с электриком, воду в начале осени на стояке проверяли. У меня всегда все под контролем! (…) Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы», — поделилась она.

«Сейчас правда не знаю, куда мне идти… К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять», — рассуждала в беседе с NEWS.ru пострадавшая.