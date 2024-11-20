Россиянам рассказали, будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем

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Суббота, 28 декабря 2024 года, не будет сокращённым рабочим днём, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря, в соответствии с производственным календарём на 2024 год.
Нилов призвал работодателей проявить понимание и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть в преддверии новогодних праздников.
Он также напомнил, что ЛДПР ранее предлагала сделать 31 декабря официальным выходным днём. Если бы законопроект был принят, 28 декабря могло бы стать выходным, отметил парламентарий.
Ранее «Радио 1» писало, что депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет.
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Нилов призвал работодателей проявить понимание и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть в преддверии новогодних праздников.
Он также напомнил, что ЛДПР ранее предлагала сделать 31 декабря официальным выходным днём. Если бы законопроект был принят, 28 декабря могло бы стать выходным, отметил парламентарий.
Ранее «Радио 1» писало, что депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет.
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Мария Моисеева