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Россиянам рассказали, будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем

Депутат Нилов: 28 декабря останется полным рабочим днем из-за переноса выходных
Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Суббота, 28 декабря 2024 года, не будет сокращённым рабочим днём, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря, в соответствии с производственным календарём на 2024 год.

Нилов призвал работодателей проявить понимание и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть в преддверии новогодних праздников.



Он также напомнил, что ЛДПР ранее предлагала сделать 31 декабря официальным выходным днём. Если бы законопроект был принят, 28 декабря могло бы стать выходным, отметил парламентарий.

Ранее «Радио 1» писало, что депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет.

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За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ
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#работа
За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ
С марта 2025 года Трудовой кодекс РФ введет надбавки за наставничество
20 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/Drazen Zigic

С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится статья 351.8, регулирующая труд работников, занимающихся наставничеством. Выделение этого вида деятельности позволит некоторым работникам претендовать на надбавку за обучение новых сотрудников.
Как рассказала агентству «Прайм» менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова, наставничество будет осуществляться на основании письменного согласия работника по поручению работодателя. Задачей наставника станет помощь другим сотрудникам в освоении профессиональных навыков.

Ранее наставники получали доплаты на общественных началах, так как законодательной базы для их труда не существовало.

С марта 2025 года размер выплат для работников госучреждений будет установлен нормативными правовыми актами, а для сотрудников коммерческих организаций — коллективными договорами, локальными актами или соглашениями.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении с наставником должны быть прописаны содержание работы и условия оплаты.

Размер выплат будет зависеть от объёма выполненной работы, исходя из системы оплаты труда, действующей у работодателя.

Работник может отказаться от наставничества досрочно, а работодатель — отменить поручение, предупредив об этом за три рабочих дня.

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Российское правительство разрешило «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

Аренда квартир подорожает в России в следующем году
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#труд
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#работодатель
#рф
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Российское правительство разрешило «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»
19 ноября 2024, 23:13

Фото: iStock/Douglas Cliff

Российское правительство разрешило компании «ПСК Фарма» производить аналог препарата «Оземпик», разработанного датской компанией Novo Nordisk.
Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, позволяет использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk, без согласия правообладателя до 31 декабря 2025 года.

Основанием для такого решения послужила статья 1360 Гражданского кодекса РФ.

В документе говорится, что эта мера обусловлена необходимостью защиты жизни и здоровья граждан. Новый препарат будет выпускаться под международным наименованием «Семаглутид», чтобы обеспечить его доступность для российского населения.

Ранее аналогичные разрешения на производство «Оземпика» были предоставлены компаниям «Герофарм» и «Промомед». Это подчеркивает стратегию правительства по импортозамещению в фармацевтической сфере.

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#правительство
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#рф
#препараты
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В подмосковных домах с октября привели в порядок более 200 чердаков
19 ноября 2024, 22:36

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья с октября привели в надлежащее состояние более 200 чердаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам в Единую диспетчерскую службу с начала октября на 228 чердаках устранены всевозможные нарушения. На чердачном помещении многоквартирного дома проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Чердак – структурный элемент МКД, способствующий улучшению теплоотдачи, и приведение его в надлежащий вид имеют ключевое значение», – отметили в пресс-службе.
После поступления обращения в Единую диспетчерскую службу его направляют в работу управляющей компании. Чаще всего жители обращаются с просьбами ликвидировать на сердаке захламление; восстановить освещение; переоборудовать помещение; устранить повышенную влажность и шум от работы инженерного оборудования; ликвидировать грызунов, насекомых и птиц.

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#подмосковье
#московская область
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Аренда квартир подорожает в России в следующем году
19 ноября 2024, 21:16

Фото: iStock/fizkes

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников заявил, что в следующем году ожидается рост цены аренды жилья в России.
Подорожать аренда, по его словам, может на 20-25%.

«Сейчас между арендой и ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платёж по ипотеке под 25-28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жильё. Но эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берёте сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать. В следующем году рост может составить 20-25», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он уточнил, что при росте инфляции этот рост цен может быть ещё больше.

Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.

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#аренда
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#недвижимость
#квартира
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На автотрассах появились электронные открытки с выдающимися деятелями России
19 ноября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба акции «Улицы в лицах»

В преддверии дней воинской славы и памятных дат в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны покажут цифровые информационные открытки. Они расскажут о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.
«Мы стремимся сделать историю доступной и интересной для каждого. Электронные открытки – это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться нашей страной и её героями», – отметил федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко.
С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает всё больше участников. Актуальность проекта не первый год подтверждается большим интересом как со стороны органов государственной власти, так и со стороны молодёжи.

В этом году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей. К проекту присоединились свыше 74 регионов и более 10 федеральных органов государственной власти. Они делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в культуре и обществе России.

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#спецоперация
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Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
19 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Zapp2Photo

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
«Этих денег не хватит. Информация о создании платформы и машин, которые в будущем должны появиться навеивает некоторые сомнения в целесообразности делать автомобиль, который отстает от современных реалий по многим показателям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.

Специалист считает подобные разработки нецелесообразными и из-за используемых узлов и агрегатов.

А в Кузбассе поддержан проект создания станции техобслуживания и ремонта карьерной техники. Такой проект, в частности, поддержали в городе Прокопьевск. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Интерфакс» на новой станции будет обеспечено 49 рабочих мест.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.

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Автоэксперт Золотов оценил эффективность создания национальной автоплатформы
19 ноября 2024, 20:35

Фото: iStock/gopixa

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.
Он пояснил, что основная цель всех разработок в том, чтобы отечественный автопром создавал пригодные для езды машины.

«Разработки делаются для того, чтобы потом на них зарабатывать. Автопром предназначен для внутреннего рынка. Мы можем создать любые платформы, но, если не будет сбыта, эти платформы будут простаивать и ни один завод не будет работать в полную мощь. Наш транспорт не нужен для того, чтобы иметь какие-то высоко технологические разработки, главное, чтобы он ездил», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Золотов.

До этого в городе Прокопьевск Кемеровской области приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети.

«В связи с обрывом контактной сети в районе ПЗША, приостановлено движение трамвайных маршрутов 3, 5, 6 до окончания восстановительных работ. На месте работают аварийные бригады», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Максима Шкарабейникова.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.

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#разработки
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#опасность
#машины
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Жители Подмосковья смогут побороться за премии в области образования, науки и техники
Жители Подмосковья смогут побороться за премии по образованию, науке и технике
19 ноября 2024, 20:28

Фото: сайт https://правпремии.рф

Министерство науки и высшего образования России объявило конкурс работ на соискание премий правительства 2025 года в области образования, науки и техники, а также в области науки и техники для молодых учёных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Цель вручения премий – популяризация научных достижений и работ в области образования, в том числе школьных учебников, а также выявление перспективных разработок учёных и педагогов», – говорится в сообщении.
Порядок оформления и представления работ на соискание премий можно найти на сайте «Российской газеты», сайте, а также на официальном сайте Минобрнауки России.

Телефоны для справок: (495) 547-12-59, доб. 3823 или доб. 3804; электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.

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#наука
#техника
#образование
#правительство
#россия
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На социальную ипотеку в бюджете Подмосковья на 2025 год заложат 2,2 млрд. рублей
19 ноября 2024, 19:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» в Подмосковье в 2025 году в бюджете региона планируют предусмотреть около 2,2 млрд. рублей на. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
«Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Она очень хорошо себя зарекомендовала. В этом году участникам выдадут 295 свидетельств. Воспользоваться социальной ипотекой могут медработники, учителя, а также молодые и уникальные специалисты», – отметил Гаджиев.
Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.

На оплату первоначального взноса в будущем году предусмотрено свыше 1,3 млрд. рублей. Планируется, что число участников программы составит 296 человек.

Кроме того, на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2025 году будет заложено порядка 755 млн. рублей для 3 405 граждан, получивших жилищную субсидию на оплату первоначального взноса в 2016-2025 годах.

Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, а также условиями её получения можно найти на сайте.

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