Россиянам рассказали, как бесплатно подключить газ на даче

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Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко напомнила о необходимых условиях для подключения газа на даче.
В беседе с «RT» она отметила, что весной правительство приняло постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ (СНТ), находящихся в пределах газифицированных населённых пунктов.
По ее словам, для ускоренного подключения газа домовладение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование общего земельного участка для строительства газопровода и согласовать установление охранных зон и одобрить газификацию домовладения конкретного заявителя.
Бабенко отметила, что важным фактором является количество зарегистрированных заявок на газификацию. Чем больше заявок, тем выше шансы на включение СНТ в действующую программу или план следующего года.
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«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — пояснила она.
По ее словам, для ускоренного подключения газа домовладение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование общего земельного участка для строительства газопровода и согласовать установление охранных зон и одобрить газификацию домовладения конкретного заявителя.
«Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала она.
Бабенко отметила, что важным фактором является количество зарегистрированных заявок на газификацию. Чем больше заявок, тем выше шансы на включение СНТ в действующую программу или план следующего года.
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Дарья Осипова