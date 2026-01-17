Россиянам рассказали, как не попасться на «невменяемость» продавца квартиры
Юрист Салкин посоветовал фиксировать сделку о покупке квартиры на видео
Юрист Михаил Салкин рассказал, как покупатели квартир могут снизить риски при сделках.
В беседе с «NEWS.ru» Салкин посоветовал проводить видеосъёмку подписания договора.
«Проговаривать, что именно подписывается и зачем, уточнять ключевые вопросы — по какой причине продаётся жильё, где продавец планирует жить после сделки и как намерен распорядиться деньгами», — рассказал эксперт.Юрист добавил, что для дополнительной безопасности покупатель может запросить у продавца медицинское освидетельствование в день сделки, помимо стандартных справок из диспансеров. Помимо этого, Салкин отметил важность безналичного расчёта. Это исключает возможные претензии коммерсанта о неполучении денег.
Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.