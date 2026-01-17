Достижения.рф

Россиянам рассказали, как не попасться на «невменяемость» продавца квартиры

Юрист Салкин посоветовал фиксировать сделку о покупке квартиры на видео
Фото: Istock/Natee Meepian

Юрист Михаил Салкин рассказал, как покупатели квартир могут снизить риски при сделках.



В беседе с «NEWS.ru» Салкин посоветовал проводить видеосъёмку подписания договора.

«Проговаривать, что именно подписывается и зачем, уточнять ключевые вопросы — по какой причине продаётся жильё, где продавец планирует жить после сделки и как намерен распорядиться деньгами», — рассказал эксперт.
Юрист добавил, что для дополнительной безопасности покупатель может запросить у продавца медицинское освидетельствование в день сделки, помимо стандартных справок из диспансеров. Помимо этого, Салкин отметил важность безналичного расчёта. Это исключает возможные претензии коммерсанта о неполучении денег.

Ольга Щелокова

