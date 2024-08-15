Россиянам рассказали, как они будут работать в октябре

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Юрист Ольга Владимирова напомнила россиянам, что последняя рабочая неделя октября будет шестидневной. Она продолжится с 28 октября по 2 ноября.
Владимирова рассказала, что причиной этого является перенос выходного дня с 2 ноября на 30 апреля. Таким образом удастся создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Ее слова передает РИА Новости.
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 10 августа 2023 года, выходной день с субботы 2 ноября 2024 года был перенесен на вторник 30 апреля 2024 года. Таким образом, 2 ноября станет сокращенным рабочим днем», — уточнила Владимирова.
Несмотря на напряженную шестидневную рабочую неделю в конце октября, россияне смогут отдохнуть в праздничные выходные дни 3 и 4 ноября. В понедельник, 4 ноября, в стране отмечается День народного единства, который является государственным праздником в России.
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«В соответствии с постановлением правительства РФ от 10 августа 2023 года, выходной день с субботы 2 ноября 2024 года был перенесен на вторник 30 апреля 2024 года. Таким образом, 2 ноября станет сокращенным рабочим днем», — уточнила Владимирова.
Несмотря на напряженную шестидневную рабочую неделю в конце октября, россияне смогут отдохнуть в праздничные выходные дни 3 и 4 ноября. В понедельник, 4 ноября, в стране отмечается День народного единства, который является государственным праздником в России.
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Елена Перлова