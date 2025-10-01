В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников
С сегодняшнего дня клиенты российских банков могут сообщать о мошеннических операциях прямо из мобильных приложений. Центральный банк внедрил новую функцию, которая поможет защитить пользователей от финансовых потерь, пишет РБК.
Тринадцать системно значимых банков теперь обязаны добавить кнопку для уведомления о транзакциях, совершенных без согласия клиента. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и защиту прав граждан. Пользователи смогут легко отправить заявление о подозрительных операциях. В ответ они получат справку, содержащую информацию о банке, клиенте, сумме, валюте и дате операции.
Если человек уже обратился в полицию, он сможет подтвердить влияние мошенников через приложение. Сотрудники правоохранительных органов получат доступ к необходимым данным от Банка России для дальнейшего расследования.
Читайте также: