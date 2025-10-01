В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников

01 октября 2025, 08:17

Фото: iStock/IUshakovsky

С сегодняшнего дня клиенты российских банков могут сообщать о мошеннических операциях прямо из мобильных приложений. Центральный банк внедрил новую функцию, которая поможет защитить пользователей от финансовых потерь, пишет РБК.