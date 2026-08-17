Россиянам рассказали, какие заболевания может переносить осенняя жигалка
Врач Кондрахин: осенняя жигалко может переносить сибирскую язву
Осенняя жигалка способна переносить сибирскую язву, туляремию и стафилококковую инфекцию. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В разговоре с Москвой 24 врач отметил, что эти насекомые обитают возле открытых водоемов и в болотистых местах. В городах их нет. Для защиты от осенней жигалки специалист посоветовал использовать репелленты и закрытую одежду.
«Если укус произошел, можно поймать муху, отнести в лабораторию Санэпиднадзора для проверки. Возможно, придется профилактически применять антибиотики», — добавил Кондрахин.
В случае, если будет непонятно, кто именно укусил, стоит запомнить дату укуса. Это поможет поставить диагноз при появлении каких-либо признаков заболеваний. Тем не менее Кондрахин призвал не поддаваться панике, поскольку в России этих мух мало.