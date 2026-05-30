Россиянам рассказали, какой квас называют «банальной имитацией»
Агроэксперт Березнюк: в настоящем квасе должен возникать осадок
Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что некоторые производители выдают газировку со вкусом кваса за хлебный напиток.
В беседе с RT эксперт пояснил: настоящий квас — это продукт брожения.
«Его состав достаточно прост: вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи либо закваска», — пояснил он.По словам Березнюка, классический традиционный славянский напиток не содержит ароматизаторов, усилителей вкуса, подсластителей, красителей и различных консервантов. Если эти компоненты присутствуют в составе, то продукт, скорее всего, не имеет отношения к настоящему квасу.
«Также через пару часов в состоянии покоя в классическом квасе возникает осадок. Если его нет, скорее всего, опять же речь идёт про банальную имитацию напитка», — подчеркнул специалист.Ранее россиянам рассказали, когда квас может обернуться штрафом на дороге. Причиной является брожение сусла.