Россиянам рассказали, какой квас называют «банальной имитацией»

Агроэксперт Березнюк: в настоящем квасе должен возникать осадок
Фото: Istock/Yingko

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что некоторые производители выдают газировку со вкусом кваса за хлебный напиток.



В беседе с RT эксперт пояснил: настоящий квас — это продукт брожения.

«Его состав достаточно прост: вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи либо закваска», — пояснил он.
По словам Березнюка, классический традиционный славянский напиток не содержит ароматизаторов, усилителей вкуса, подсластителей, красителей и различных консервантов. Если эти компоненты присутствуют в составе, то продукт, скорее всего, не имеет отношения к настоящему квасу.
«Также через пару часов в состоянии покоя в классическом квасе возникает осадок. Если его нет, скорее всего, опять же речь идёт про банальную имитацию напитка», — подчеркнул специалист.
Ранее россиянам рассказали, когда квас может обернуться штрафом на дороге. Причиной является брожение сусла.
Ольга Щелокова

