Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером 15 апреля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Поздним вечером 15 апреля президент России Владимир Путин прибыл в Кремль. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».
На кадрах, снятых в 23:06 по московскому времени, запечатлен кортеж российского лидера, направляющийся к резиденции. Причины столь позднего визита Путина в Кремль на данный момент неизвестны.
Ранее во время расширенного заседания президиума Госсовета Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Он также заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.
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Ранее во время расширенного заседания президиума Госсовета Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Он также заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.
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Мария Моисеева