Россиянам рассказали, когда за незаконную перепланировку в квартире не придётся отвечать

07 ноября 2025, 18:36

Юрист Васильев: собственники должны согласовывать все работы в квартире

Собственники квартир должны согласовывать все изменения в квартире, от замены полов или установки кондиционера до демонтажа стен. Об этом предупредил правозащитник и юрист Иван Васильев.





По его словам, для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган государственной власти с разработанным проектом для получения разрешения на проведение работ.





«Только после согласования проект выносится на общее собрание собственников жилого дома. Это собрание инициирует и проводит сам собственник, а результаты голосования (не менее 10 голосов других собственников) приносит в управляющую компанию», — объяснил Васильев «Петербургскому дневнику».

«Вторичный рынок, не имея доступа к масштабным льготным программам, наиболее чувствителен к высокой ключевой ставке. Владельцы квартир, которым необходимо срочно продать жилье, будут вынуждены предлагать значительные дисконты, что потянет среднюю цену вниз», — пояснил Трепольский.