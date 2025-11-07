Россиянам рассказали, когда за незаконную перепланировку в квартире не придётся отвечать
Юрист Васильев: собственники должны согласовывать все работы в квартире
Собственники квартир должны согласовывать все изменения в квартире, от замены полов или установки кондиционера до демонтажа стен. Об этом предупредил правозащитник и юрист Иван Васильев.
По его словам, для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган государственной власти с разработанным проектом для получения разрешения на проведение работ.
«Только после согласования проект выносится на общее собрание собственников жилого дома. Это собрание инициирует и проводит сам собственник, а результаты голосования (не менее 10 голосов других собственников) приносит в управляющую компанию», — объяснил Васильев «Петербургскому дневнику».
За проведение незаконной перепланировки в квартире придётся заплатить штраф, а стены будет необходимо восстановить, уточнил эксперт.
Однако юрист отметил, что если человек уже купил квартиру с незаконной перепланировкой и не знал об этом, то ему придётся провести экспертизу, которая должна доказать, что проведенные ранее работы не влияют на состояние здания. В этом случае суд не будет обязывать нового собственника восстанавливать первоначальный облик помещений.
Тем временем эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сказал «Газете.Ru», что в октябре квартиры на вторичном рынке подешевеют на 1-3% в декабре по сравнению с ноябрём.
«Вторичный рынок, не имея доступа к масштабным льготным программам, наиболее чувствителен к высокой ключевой ставке. Владельцы квартир, которым необходимо срочно продать жилье, будут вынуждены предлагать значительные дисконты, что потянет среднюю цену вниз», — пояснил Трепольский.
По его словам, неопределенность со ставками по ипотеке в новом году приведет к выжидательной позиции как покупателей, так и продавцов.