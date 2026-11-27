27 ноября 2026, 16:20

Часть россиян получат две зарплаты перед Новым годом

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Тринадцатые зарплаты и годовые премии в этом году получат те сотрудники, чьи работодатели юридически обязаны провести такие выплаты, при этом их размер может отличаться от прошлогодних. Остальные могут и вовсе не дождаться поощрения: ради оптимизации многие компании откажутся от бонусов.





Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с URA.RU отметил, что сейчас работодатели уже не так активно соперничают за сотрудников зарплатными предложениями, и это касается не только ежемесячных окладов, но и, в том числе тринадцатых зарплат и годовых премий. Часто такой острой потребности в работниках у компаний либо уже нет, либо они не могут её оплатить.





«Будет ли тринадцатая зарплата или годовая премия в той или иной организации, зависит от того, прописаны ли в их документах — коллективных трудовых договорах или других нормативных актах — соответствующие положения. Если там зафиксировано, что такие выплаты работникам положены, то они будут. Другое дело, что их размер может варьироваться в зависимости от финансовых результатов и возможностей компании и отличаться от сумм прошлых лет», — сказал Сафонов.

«Например, как и в предыдущие годы, работодатели на многих предприятиях будут всячески стремиться поощрить квалифицированных работников технических специальностей. За них идёт острая борьба, и, если их оставить без выплат по итогам года, они могут уйти туда, где такие поощрения есть — и это все понимают», — объясняет Щербаков.

«Если говорить о рынке труда в целом, то он сейчас переживает глубокое пике. И многие компании сейчас думают не о том, платить или нет годовые премии, а об оптимизации персонала. На этом фоне соискатели смотрят не на такие опции, как тринадцатая зарплата, а на финансовую устойчивость работодателя», — сказал Варакин.