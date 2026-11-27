Россиянам рассказали, кому положены две зарплаты перед Новым годом
Тринадцатые зарплаты и годовые премии в этом году получат те сотрудники, чьи работодатели юридически обязаны провести такие выплаты, при этом их размер может отличаться от прошлогодних. Остальные могут и вовсе не дождаться поощрения: ради оптимизации многие компании откажутся от бонусов.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с URA.RU отметил, что сейчас работодатели уже не так активно соперничают за сотрудников зарплатными предложениями, и это касается не только ежемесячных окладов, но и, в том числе тринадцатых зарплат и годовых премий. Часто такой острой потребности в работниках у компаний либо уже нет, либо они не могут её оплатить.
«Будет ли тринадцатая зарплата или годовая премия в той или иной организации, зависит от того, прописаны ли в их документах — коллективных трудовых договорах или других нормативных актах — соответствующие положения. Если там зафиксировано, что такие выплаты работникам положены, то они будут. Другое дело, что их размер может варьироваться в зависимости от финансовых результатов и возможностей компании и отличаться от сумм прошлых лет», — сказал Сафонов.
Что касается компаний, практикующих тринадцатые зарплаты и годовые премии, но не имеющих такого положения в документах, то для их сотрудников всё опять же будет зависеть от коммерческих итогов и финансового положения работодателя, продолжил эксперт. Некоторые работодатели из этой категории могут и отказаться от таких выплат.
Помимо самой возможности поощрения, решение руководств предприятий может также зависеть от оценки ими качества работы сотрудников в этом году и того, были ли достигнуты реальные успехи, которые стоило бы отметить годовыми премиями, говорит профессор кафедры труда и социальной политики Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков. Возможно, такие выплаты получат не все сотрудники.
Несмотря на ослабление зарплатной гонки, для работодателей всё же остаются позиции, где острая конкуренция за кадры продолжается, отмечает собеседник издания. И в этих случаях годовые премии и тринадцатые зарплаты остаются действующим инструментом борьбы за персонал.
«Например, как и в предыдущие годы, работодатели на многих предприятиях будут всячески стремиться поощрить квалифицированных работников технических специальностей. За них идёт острая борьба, и, если их оставить без выплат по итогам года, они могут уйти туда, где такие поощрения есть — и это все понимают», — объясняет Щербаков.
Для самих сотрудников важность наличия тринадцатых зарплат и годовых премий, в том числе при поиске новой работы, зависит от сферы, говорит владелец кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин. Например, в финансовом секторе это чуть ли не обязательная практика, а в сфере продаж такого нет почти никогда.
«Если говорить о рынке труда в целом, то он сейчас переживает глубокое пике. И многие компании сейчас думают не о том, платить или нет годовые премии, а об оптимизации персонала. На этом фоне соискатели смотрят не на такие опции, как тринадцатая зарплата, а на финансовую устойчивость работодателя», — сказал Варакин.
По данным соцопросов, тринадцатые зарплаты и годовые премии в этом году ожидают получить более 40% штатных сотрудников. Почти половина из этих людей уверены, что получат их. Чаще всего на годовые бонусы рассчитывают сотрудники госструктур, охраны, безопасности и права, IT, digital, маркетинга, а также работники сельского хозяйства и промышленности.