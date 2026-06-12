Россиянам рассказали, кому выгодна новая накопительная пенсионная система

12 июня 2026, 10:06

В Союзе пенсионеров РФ назвали условие эффективности новой накопительной системы

Фото: Istock/mars58

Новая накопительная пенсионная система выгодна прежде всего людям с более высокой зарплатой. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.





В беседе с Life.ru эксперт сообщил, что предложенный механизм ещё никто не опробовал, поэтому его нужно внимательно изучать.

«Во-первых, нужно объяснять людям, куда деньги будут направляться. Во-вторых, согласие людей, конечно, надо получать. И в-третьих, для того чтобы вообще развивать накопительную пенсионную систему, нужно увеличивать возможности людей, то есть тех, кто работает и получает заработную плату. Только после этого накопительная система себя оправдает», — рассказал Валерий Владимирович.