Ученые сделали сенсационное открытие о возможностях человеческого мозга

14 июня 2026, 06:43

Science Daily: развитие мозга человека возможно в любом возрасте

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Результаты трёхлетнего исследования Центра здоровья мозга Техасского университета в Далласе опубликовал журнал Science Daily. Как оказалось, интеллектуальные способности человек может развивать в любом возрасте.





В эксперименте приняли участие почти четыре тысячи взрослых людей, которым было от 19 до 94 лет. Участникам предложили выполнять короткие когнитивные упражнения по 5-15 минут в день. Полученные данные продемонстрировали обнадеживающие результаты: положительная динамика наблюдалась даже среди участников старше 80 лет.



«Каждый мозг уникален, как отпечаток пальца, и способен развиваться. Это исследование опровергает мнение о неизбежном снижении ума и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте», — цитирует журнал руководителя клинических исследований Лори Кук.