В среднюю полосу России прилетели грачи-разведчики и серебристые чайки
В средней полосе России появились первые грачи-разведчики и серебристые чайки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на орнитолога Алену Фионину.
По словам специалиста, в настоящий момент вернулись еще не все грачи, а лишь те, которые выполняют функцию так называемых разведчиков. Они уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Массовый прилёт птиц ожидается в ближайшее время.
Также Фионина отметила, что в регионах Центральной России заметили крупных белоголовых птиц — серебристых чаек, чья миграция уже началась. Они летают как поодиночке, так и группами над городами и водоёмами.
