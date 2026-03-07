Россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенников в преддверии 8 Марта

07 марта 2026, 00:44

РИА Новости: Мошенники предлагают скидки на фальшивые VPN-сервисы в преддверии 8 Марта

Фото: iStock/Ton Photograph

В преддверии 8 Марта мошенники стали использовать новую схему обмана. Они предлагают россиянам «программы со скидкой» для обхода блокировок мессенджеров, которые на самом деле содержат вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.