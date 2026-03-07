Россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенников в преддверии 8 Марта
В преддверии 8 Марта мошенники стали использовать новую схему обмана. Они предлагают россиянам «программы со скидкой» для обхода блокировок мессенджеров, которые на самом деле содержат вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
Аферисты распространяют опасные файлы, маскируя их под поздравительные открытки, или просят собеседников перейти в поддельный чат-бот, чтобы загрузить и установить «программу обхода блокировки» по якобы очень выгодной цене. В результате пользователь заражает своё устройство вирусом, который похищает аккаунты, а также личные и банковские данные.
По словам эксперта, вредоносное ПО также получает доступ к СМС и push-уведомлениям. Внедрившись в систему, вирус начинает рассылать зловредную программу по списку контактов жертвы, расширяя круг пострадавших.
