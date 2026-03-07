В России начались длинные выходные, связанные с 8 Марта

07 марта 2026, 00:29

РИА Новости: В России начались длинные выходные, которые продлятся с 7 по 9 марта

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В России начались длинные выходные. Граждане будут отдыхать с 7 по 9 марта из-за того, что Международный женский день не попадает на рабочую неделю, напомнила в беседе с РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.





Она уточнила, что выходной день в честь 8 Марта переносится на понедельник, поскольку праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье. Таким образом, россиян ждут три дня непрерывного отдыха.



