В России начались длинные выходные, связанные с 8 Марта
В России начались длинные выходные. Граждане будут отдыхать с 7 по 9 марта из-за того, что Международный женский день не попадает на рабочую неделю, напомнила в беседе с РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.
Она уточнила, что выходной день в честь 8 Марта переносится на понедельник, поскольку праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье. Таким образом, россиян ждут три дня непрерывного отдыха.
Покровская подчеркнула, что работодатели обязаны учитывать этот перенос при составлении графиков работы и расчёте заработной платы. После завершения праздников ближайшая рабочая неделя станет сокращённой и продлится четыре дня.
Ранее «Радио 1» передавало, что 8 марта в 30 округах Московской области проведут 46 ярмарок, посвящённых Международному женскому дню. На них можно будет купить свежее мясо, овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров, а также ремесленные сувениры.