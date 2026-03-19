Россиянам рассказали о нюансах выбора жилья в 2026 году
Эксперты советуют покупателям жилья в 2026 году оценивать материалы дома и тщательно проводить приёмку. Об этом заявил менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика РОКВУЛ Александр Коршунов.
В беседе с «Известиями» Коршунов рекомендовал уточнить материал стен, утепление и тип отопления. До подписания договора эксперт советует посетить шоурум и стройплощадку. При приёмке нужно использовать уровень, рулетку, фонарик и отвёртку для проверки окон, стен, пола, потолка и инженерных систем.
«Важно смотреть не только на стоимость и внешний вид, но и разбираться в материалах, используемых застройщиком, инженерных системах и качестве работ. Такой подход помогает избежать дополнительных расходов и приобрести действительно комфортное жильё», — подчеркнул Александр.По словам Коршунова, дефекты следует зафиксировать в акте (лучше с фото). При серьёзных проблемах покупатель может нанять эксперта за счёт застройщика и требовать компенсацию.