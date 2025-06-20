В Ивантеевке мошенник похитил 500 тыс. рублей под предлогом сбора гумпомощи

20 июня 2025, 18:10

оригинал Фото: iStock / Vitalii Puzankov

Полицейские в городском округе Пушкинский раскрыли мошенничество на полмиллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В Ивантеевский отдел полиции обратился житель Мытищ с заявлением о том, что у него обманом похитили деньги. Сумму материального ущерба он оценил более чем в 500 тыс. рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении сотрудники полиции установили и задержали ранее неоднократно судимого жителя Щёлкова. Злоумышленник под предлогом сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации получил от заявителя денежные средства, которые присвоил», – уточнила Петрова.